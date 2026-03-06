Естрадна легенда напуска България

Орлин Горанов напуска България и заминава за САЩ. Това съобщи естрадната легенда днес в социалните мрежи.

"Скъпи приятели,

След малко излитам за САЩ, за да се срещна с българите зад океана - една дълго чакана среща. Винаги съм вярвал, че където и да сме по света, сърцата ни остават свързани с България.

С нетърпение очаквам тази среща с нашите сънародници, които носят българския дух, език и обичта към родината далеч от дома. Нека Бог бъде с нас по време на този дълъг полет и да ни събере скоро в една топла и вълнуваща вечер.

До много скоро, мили българи зад океана. Прегръдки!", написа Горанов.

