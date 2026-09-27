Том Круз наруши протокола и награби Кейт

Американският актьор Том Круз наруши кралския протокол на премиерата на новия си филм в Лондон, регистрира „Дейли мейл“.

Това се е случило на 22 септември в кино Odeon Luxe. Знаменитости и членове на кралското семейство се бяха събрали там за прожекция на филма „Digger“. Принцът Уилям от Уелс и Кейт Мидълтън присъстваха на прожекцията, за да подкрепят благотворителната организация за филми и телевизия.

Круз, който преди това се беше срещал с двойката на премиерата на „Top Gun: Maverick“ през 2022 г., очевидно беше много щастлив да ги види отново. Вместо обичайното ръкостискане и поклон, той целуна Кейт Мидълтън по двете бузи за изненада на присъстващите. Той също така ѝ помогна да слезе по стълбите, държейки я за ръка, докато Уилям поздравяваше тълпата. След това актьорът представи екипа на филма на кралската двойка и ги придружи в залата, пише БГНЕС.

По-късно Круз каза пред репортери: „Просто ги обичам. Те са прекрасни хора и изпитвам най-голямо уважение към тях“. Той също така отбеляза, че той и принцът имат много общи неща: „И двамата обичаме Англия и двамата сме авиатори. И двамата обичаме да летим“.

Филмът „Digger“ е сатирична черна комедия, в която Круз играе петролен магнат, опитващ се да спаси света след екологична катастрофа. По-рано беше съобщено, че принцесата на Уелс Кейт Мидълтън и принц Уилям са били забелязани на пазар в Лондон. Двойката е разговаряла с продавачи на пазара, е опитвала предлаганото сирене и е работила като бармани в местно кафене.