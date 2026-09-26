Исторически ден! Сърбия без президента Вучич   

Сръбският президент Александър Вучич подава днес оставка, а часове по-рано позвъни на Путин, за да го информира какви са плановете му, какво е договорил на срещите си на сесията в ООН, както и да го помоли ниската цена на руския газ да остане за страната засега.

След оставката на Вучич, временно изпълняващ длъжността президент на Сърбия ще стане председателят на парламента Ана Бърнабич.

В същото време Вучич се оттегля, за да оглави предизборната кампания на своята партия с цел да стане министър-председател.

Предсрочните избори за Народна скупщина ще се проведат на 25 октомври 2026 г., а според Конституцията на Сърбия, след подаване на оставка от президента, избори за нов държавен глава трябва да бъдат насрочени и произведени в рамките на 90 дни.

Това означава, че те трябва да се състоят най-късно до края на декември 2026 г.

Управляващата Сръбска прогресивна партия вече издигна Вучич за водач на своята предизборна листа. Тъй като Конституцията на Сърбия му забранява да се кандидатира за трети пореден мандат като президент, връщането му към поста на премиер, който той вече заемаше от 2014 до 2017 г., ще му позволи да запази лостовете на реалната върховна власт в държавата.