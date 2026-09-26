Тръмп с прогноза за края на войната в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп допусна, че руско-украинският конфликт ще бъде разрешен преди настъпването на зимата, ако и двете страни са готови за това.

Това заяви американският лидер по време на разговор с репортери на Южната морава на Белия дом.

Той отговори уклончиво на въпроса дали е повдигнал темата за лиценза на Patriot за Украйна по време на срещата си с Володимир Зеленски.

"Говорих много с него. Той се съгласява, руският президент Путин се съгласява, и рано или късно, надявам се, не в далечно бъдеще, може би преди настъпването на сурова зима, ще сключат сделка," каза ръководителят на Белия дом.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова украинския президент Володимир Зеленски да преговаря с Русия за прекратяване на войната, посочвайки огромния брой жертви.

"п, цитиран от FoxNews.

Той повтори, че десетки хиляди хора умират всеки месец във войната на Русия с Украйна.

"Повечето са военни, 97% са военни," каза Тръмп. "Но независимо дали са военни или цивилни, просто помислете: преди два месеца загинаха 32 хиляди, миналия месец – 33 хиляди, този месец – 25 хиляди души."

Източници от Bloomberg вчера съобщиха, че по време на среща със Зеленски на периферията на Общото събрание на ООН, Тръмп е поканил президента на Украйна да дойде в Москва, за да се срещне с Путин.

Зеленски, според събеседници на агенцията, е отказал предложението на Тръмп.

Официално офисът на президента на Украйна заяви, че Тръмп не е предложил на Зеленски да отиде в Москва за преговори.

Руските медии пък цитират изказване на Зеленски пред кореспондент на руската телевизия Валентин Богданов. Той на няколко пъти се опитал да попита Зеленски кога ще посети Москва, а накрая украинският президент отговорил - „с ракета“.