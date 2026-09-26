Русия удари интернет инфраструктурата на Киев: 100 000 домакинства останаха без връзка

Русия откри нов фронт в кампанията си срещу Украйна, като нанесе удари по центрове за данни и интернет доставчици в Киев. Атаките са насочени към дигиталната инфраструктура, която има ключово значение за комуникациите и функционирането на украинската икономика.

Около 100 000 домакинства в Киев и околните райони временно са останали без интернет след атаките в сряда и четвъртък, съобщи украинското Министерство на цифровата трансформация, цитирано от „Гардиън“.

Ударите изглеждат като част от координирана атака срещу интернет инфраструктурата на страната. Местните власти определиха случилото се като „акт на саботаж“, свързан с Москва.

Украйна търси начин да запази комуникациите

Поддържането на интернет и мобилните комуникации е сред приоритетите на украинското правителство от началото на войната.

Властите търсят решения, с които мобилните оператори и интернет доставчиците да разполагат с достатъчно резервно електрозахранване и да могат да продължат работа дори при продължителни прекъсвания на тока.

Допълнителна защита осигурява сравнително децентрализираната структура на украинската интернет мрежа. Тя затруднява причиняването на мащабни щети само с отделни удари и намалява риска цели градове или региони да останат без интернет за продължително време.