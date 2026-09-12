AI и иновациите доминираха световната PR среща на високо равнище в Давос
Влиятелни фигури в глобалния PR се събраха в Швейцария за тазгодишното издание на Davos Communications Summit & Awards
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Влиятелни фигури в глобалния PR се събраха в Швейцария за тазгодишното издание на Davos Communications Summit & Awards
Получените отличия затвърждават ангажимента на телекома към създаване на подкрепяща среда за хората
В момента Кар е най-високопоставеният републиканец във Федералната комисия по комуникациите
Възможно е метеочувствителните и хронично болните хора да усещат дискомфорт
Хората, чувствителни към подобни явления, ще усещат неразположения от различен характер
Наблюдаваната аномалия в Слънцето вероятно е причина и за полярните сияния, видими от Земята
За успеха на компанията е важна свободата на всеки вътре в нея
Вашингтон е имал информация за украински заговор за взривяване на газопроводите
Гавазова се е отказала от идеята да се връща на малкия екран, поне засега
На 8 септември старшият директор на продажбите за SpaceX писа на Пентагона, че разходите са станали твърде високи
„ОТДО Консулт“ е една от водещите независими пиар агенции на българския пазар
Какви са последствията за комуникациите и за здравето ни
Възможно е да има смущения в комуникациите и навигационните системи
Експерти от Системата на Кока-Кола в областта на маркетинга и комуникациите споделят опит с младежи
„Корпоративни комуникации“ на А1 бяха отличени с първо място в специалната категория „Най-добър вътрешен комуникационен отдел“ в 20-ото издание на кон...
Международните бизнес награди Stevie Awards отличиха с бронз в категория “PR кампания на годината – изкуство и забавление“ кампанията „Екип Синьо с ве...
Максим Бехар е един от основателите на Световния комуникационен форум през 2010 година
Тръмп обяви извънредно положение за защита на телекомуникационните мрежи на САЩ
Годишен обзор на Центъра за анализ и кризисни комуникации...
Мобилните приложения за комуникация са едни от най-масово използваните апликации за смартфон изобщо. Програмите за безплатни разговори от разстояние с...