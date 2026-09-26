Папа Лъв XIV събира 600 000 души в сърцето на Париж

Папа Лъв XIV продължава днес първото си посещение във Франция след избирането му за глава на Римокатолическата църква. Кулминацията на деня ще бъде мащабна литургия в Париж, за която се очаква да събере стотици хиляди вярващи.

По данни на Католическата църква около 600 000 души са се регистрирали за богослужението на площад „Конкорд“, в непосредствена близост до „Шанз-Елизе“.

След литургията папата ще отпътува за Лурд – едно от най-известните католически поклоннически места в света.

Според католическото предание през 1858 г. там Дева Мария се явява на 14-годишната Бернадет Субиру, дъщеря на беден мелничар. Оттогава френският град се превръща в притегателно място за поклонници от цял свят.

Среща с Макрон и критики към Франция

Четиридневната визита на Лъв XIV започна в петък със среща с френския президент Еманюел Макрон.

Папата отдаде почит на Франция като страна на човешките права, но същевременно отправи критики към някои от решенията на държавата в областта на биоетиката.

Той се обяви срещу новия закон, разрешаващ евтаназията, както и срещу конституционната защита на правото на аборт.

Посещението е първото на Лъв XIV във Франция, откакто беше избран за папа през миналата година.

Финалът ще бъде посветен на Европа

Последната спирка от обиколката му ще бъде в понеделник в Мец, близо до френско-германската граница. Там роденият в САЩ понтифик планира да произнесе реч, посветена на Европа.

Папската визита се провежда в страна, в която повече от век действа строго разделение между църквата и държавата, с изключение на няколко района в Източна Франция.

В държавните училища няма часове по религия, а президентът Еманюел Макрон не планира да присъства на нито една от литургиите, отслужвани от папата.

Католиците продължават да представляват най-голямата религиозна общност във Франция, но значителна част от населението вече не се определя като принадлежащо към религия.