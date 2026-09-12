Кралски жест: Как папа Лъв XIV се прибра в Рим
Техническа повреда блокира полета на Светия отец в Испания
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Техническа повреда блокира полета на Светия отец в Испания
Детето - чудо едва не загива от светкавица
Говори и за войната
Вярващите приемат с възторг и уважение светия отец
Истинската причина за изгарянето на Джордано Бруно на клада
Мнението на анализаторите
Активното членство в ложа на свободните масони е забранено за вярващите
Обетът за безбрачие не е догма в Католическата църква
Всееки католик може да изрази своята позиция, но това не е позиция на ведомството
Прошка може да получат и хората, които се грижат за свои болни роднини.
Католическата църква модернизира вижданията си за семейството. Ватикана представи днес документ, с който отменя греховете за разведени и хомосексуални...
Папа Франциск изми и целуна краката на мюсюлмански, индуистки, православни и католически бежанци в знак на братство и приветствие с добре дошли. Няко...
Папа Франциск вече ще пуска фотоси и в Инстаграм. Католическата църква вече все по-активно използва интернет, за да разпространи посланията си до пове...
Проверките на „Пътна полиция" ще бъдат заснемани
Съмнения за педофилски скандал разтресоха католическата църква. Испанската полиция арестува трима свещеници и един мирянин заради сигнал за сексуална...
Буенос Айрес. Папа Франциск отлъчи от Римокатолическата църква аржентински свещеник педофил, съобщи АП. Хосе Меркау бе осъден на 14 години затвор пре...
Рим. Папа Франциск откри вчера исторически синод на Католическата църква за семейството и брака пред лицето на съвременните предизвикателства. Светият...