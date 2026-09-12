Всичко за Католическа Църква

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Папата вече и в Инстаграм

Папата вече и в Инстаграм

Папа Франциск вече ще пуска фотоси и в Инстаграм. Католическата църква вече все по-активно използва интернет, за да разпространи посланията си до пове...

17 март | 9:35
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