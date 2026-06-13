Кралски жест: Как папа Лъв XIV се прибра в Рим
Техническа повреда блокира полета на Светия отец в Испания
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Техническа повреда блокира полета на Светия отец в Испания
Говори и за войната
Папа Лъв XIV ще го приеме във Ватикана
Лъв XIV обича да гледа разтърсващи драми като „Обикновени хора“ и „Животът е прекрасен“
Той направи социалната справедливост централна тема на своя понтификат
Младежите се срещнаха с понтифика в начачалото на месеца
Нека вярващи помолят Бог да ни дари мир и справедливост, призова Светият отец
Мнението на анализаторите
По време на официална аудиенция във Ватикана
Ватиканът готов да действа като посредник в глобални конфликти
Двамата имаха кратък разговор след края на днешната тържествена литургия във Ватикана
Свързан е с юбилея от покръстването на българския народ и българската църковна традиция
Лъв XIV е поел контрола над официалните социални медии на Ватикана
Негово светейшество изпрати поздравителен адрес
По-възрастният Превост каза, че възкачването на Лъв XIV е донякъде горчиво-сладко
Нареди им да следват реформите на Франциск