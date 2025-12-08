Папата разкри кои са любимите му филми

Папа Лъв XIV коментира заглавията на четирите му любими филма. Той се увлече в темата покрай неотдавнашна специална аудиенция в Апостолическия дворец във Ватикана на холивудски знаменитости – Оскаровата Кейт Бланшет, Крис Пайн, Виго Мортенсен, Дейв Франко и Моника Белучи. След разговорите с артистите, папата сподели, че се надява „да задълбочи диалога със света на киното“ в името на насърчаването на човешките ценности. Срещата беше в програмата за честванията на Свещената година на Католическата църква.

Оказа се, че Лъв, първият американец в Светия престол, обича да проронва някоя и друга сълза пред екрана. В личния му топ 4 е класиката на Франк Капра от 1946 година „Това е прекрасен живот“ с Джеймс Стюарт – историята е за ангел, изпратен от небето, за да помогне на отчаян семеен мъж.

Роденият в Чикаго понтифик уточнява във видео, тиражирано от Ватикана и другите си предпочитани ленти. Сред тях е „Звукът на музиката“ на Робърт Уайз от 1965-а с Джули Андрюс и Кристофър Плъмър в главните роли. Американо-австрийската продукция възражда едноименния мюзикъл на „Бродуей“ от 1959-а, базиран на автобиографичната книга „Историята на певците от фамилията Трап“ от Мария фон Трап. Представящ действителни персонажи и събития, филмът е за израсналата в австрийски манастир Мария, която избира да пее сред красивата алпийска природа, вместо да реди молитви и да изпълнява задълженията си на послушница. Когато овдовелият строг капитан Георг фон Трап моли игуменката в писмо да изпрати гувернантка за седемте му деца, избраницата е волната Мария. „Звукът на музиката“ има десет номинации и пет Оскара, включително за най-добър филм и най-добър режисьор. Златните глобуси са не по-малко.

Фамилната драма на Робърт Редфорд „Обикновени хора“ от 1980-а също е сред фаворитите на папата. Разтърсващият екранен разказ, удостоен с четири Оскара, включително за най-добър филм и най-добър режисьор, е за болката, вината и опита за прошка в семейство, разкъсвано от мълчания и скрити рани. Изключителните изпълнения на Доналд Съдърланд, Мери Тайлър Мур и младия Тимъти Хътън превръщат „Обикновени хора“ в емоционален шедьовър, високо оценен от хиляди зрители, сред които е и актуалният папа.

Той с огромно удоволствие и вълнение периодично си пуска „Животът е прекрасен“ от 1997-а на Роберто Бенини – за баща, който се опитва да предпази сина си от ужасите на концентрационен лагер по време на Втората световна война.

Припомняме, че през юни папа Лъв XIV прие Ал Пачино. 85-годишният култов актьор посети Ватикана, за да представи следващия си филм, „Maserati: The Brothers“, за италианците, които стоят зад марката луксозни автомобили. Ал Пачино поднесе на папата символичен подарък: миниатюрно червено Maserati.

Скорошно разследване на „Ню Йорк таймс“ разкри, че новият папа има повече или по-малко далечни роднински връзки с няколко знаменитости. Сред тях са Мадона, Анджелина Джоли, Джъстин Трюдо и Хилари Клинтън.

