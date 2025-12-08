Отиде си звезден фотограф

Британският фотограф Мартин Пар, известен със своята наситена естетика и ироничен поглед към ежедневието на сънародниците си, почина на 6 декември на 73-годишна възраст, съобщи фондацията му.

„С голяма тъга съобщаваме, че Мартин Пар (1952-2025) е починал в дома си в Бристол“, обяви фондацията едновременно с Magnum Photos, агенцията, за която фотографът е работил дълги години, предаде БГНЕС.

Тела, изчервени от слънцето, градински партита с шапки... Мартин Пар достигна статута на звезда благодарение на своята разпознаваема естетика, с близък план и наситени цветове, британския си стил и любимите си теми, като масовия туризъм или консуматорството.

Влиянието му далеч надхвърля кръга на любителите на фотографията, въпреки че неговото почти документално творчество, понякога наричано кич, му спечели толкова почитатели, колкото и критици.

Роден в Съри на 23 май 1952 г., Мартин Пар е въведен във фотографията от своя запален дядо и започва с черно-бели снимки, по примера на големите майстори от 70-те години.

В средата на 80-те години той се прославя с „Last Resort” – снимки на средната класа на почивка в Брайтън, които предвещават по-нататъшното му творчество с използването на светкавица дори на открито.

След пълен с препятствия път, през 1994 г. той става пълноправен член на агенция Magnum, въпреки първоначалния отказ на Анри Картие-Брессон. След това я ръководи от 2013 до 2017 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com