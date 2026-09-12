Българин направи една от последните снимки на легендарния слон Крейг. Кой е Иво Орешков?
Сватбената фотография е негова професия и вече цели 17 години я практикува с ентусиазъм.
Следете всички новини, анализи и коментари за Фотограф. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Сватбената фотография е негова професия и вече цели 17 години я практикува с ентусиазъм.
Почина на 73-годишна възраст
Влиянието му далеч надхвърля кръга на любителите на фотографията
Той е с десетки международни и национални награди за фотожурналистика
Мъжът почина след междусъседски скандал на 13 август
Синът му проговори за ужасния случай
Беренго Гардин е известен с документалния си подход и емблематични потрети на следвоенна Италия
Оставил е ярка диря в това изкуство
Той е работил за различни периодични български издания
Агентите на ФБР откриха полуавтоматична пушка тип AR-15 на местопрестъплението
Преди да навърши юбилей
Събраните средства ще бъдат изцяло предоставени за подкрепа на кучешкия приют в град Кюстендил
Лекарите 10 дни се бореха, но не успяха да спасят Николай Димов
Версията е на известния столичен арт и светски фотограф Русен Катански
По случай 25-та годишнина на Ливанския колеж в София
Мечтая си за корица на VOGUE Франция, да снимам икони като Мадона, София Лорен или Шер
Виктор Димчев с ироничен пост
Тъй като няма никакви събития заради пандемията, Васил Николов е намерил начин да бъде полезен
Робърт Фрийман почина на 82 години
Днес от този свят си отиде още един колега. Тази сутрин, след неравна битка с рака, на 57 години почина фотографът Борислав Николов. Дълги години той...