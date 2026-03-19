Алекс Раева издаде детайли за мъжа на живота си

Алекс Раева издаде любопитни подробности за съпруга ис Любомир Палаханов, когото държи далеч от прожекторите. "С мъжа ми се срещнахме в правилния етап от живота си. Той е с достатъчно самочувствие да ме приеме такава, каквато съм. Да черпи от мен енергия, а не да иска да прибере крилата ми. Защото това се е случвало преди. Много ревност е имало в моите връзки и малко мъже са имали добра самооценка, за да не ме ревнуват. Това нещо в моя мъж го няма. Той дори ме тласка да правя неща, които знае, че ще ме заредят", споледи певицата Алекс Раева в рядко интервю за новия вестник "Супер магазин". Двамата се радват на дъщеричка, която Алекс обича да разхожда из природата и да карат ски.

"Мъжът ми ме печели всеки ден от самото начало. Всъщност ние сме едно голямо семейство. От предишния си брак той вече има две големи деца. Приятелки сме с бившата му жена, дори тя сега ме облича за „Капките“. При нас двамата нещата се развиха светкавично – все едно сме в пубертета. И тъй като много бързо забременях, на втория месец от връзката ни, детето ми даде шанс да го опозная доста стегнато и бързичко", споделя тя.

