Опасен подлез в София! Пазете се

Опасни висящи конструкции, липсващи таванни панели и оголени кабели – в такова състояние от дълго време се намира един от най-оживените подлези в София, разположен на бул. „България“ в близост до голям търговски център, хранителен магазин и спирки на градския транспорт.

Състоянието на подлеза буди сериозно притеснение сред преминаващите ежедневно пешеходци. На място се виждат деформирани метални конструкции, липсващи части от окачения таван и ръждясали елементи, които създават усещане за реална опасност, съобщава DarikNews.bg.

Подлезът е сред най-натоварените в района, тъй като през него всеки ден преминават хиляди хора – жители на околните квартали, клиенти на търговските обекти и пътници от градския транспорт.

Граждани неведнъж са подавали сигнали за състоянието на съоръжението, но въпреки това към момента видими мерки не са предприети. По думите на хора от района проблемът не е от вчера, а подлезът изглежда по този начин от дълго време.

Опасяват се, че при липса на ремонт и обезопасяване може да се стигне до инцидент, особено предвид постоянния поток от пешеходци през съоръжението.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com