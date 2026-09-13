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Туск: Brexit ще бъде опасен

Туск: Brexit ще бъде опасен

Председателят на Европейския съвет Доналд Туск предупреди днес какви ще са икономическите и политическите последствия, ако Великобритания напусне ЕС,...

16 юни | 14:42
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