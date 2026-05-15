Предупреждение. Задава се опасен обрат на времето

Американски учени предупредиха, че природното явление Ел Ниньо (El Nino) започва да се активизира и до края на 2026 година може да достигне „много силно“ равнище.

Според специалистите това може да донесе рекордни горещини, тежка суша, унищожителни бури и внезапни наводнения в различни части на света, включително и на Балканите.

Особено тревожни са прогнозите за Югоизточна Европа и района на Мраморно море, където през последните години времето става все по-непредсказуемо. България също може да усети последиците чрез продължителни горещи вълни, недостиг на вода, проблеми за земеделието и опасност от силни летни бури.

Учени от Съединените щати съобщиха, че в Тихия океан вече се наблюдават температурни промени, които са типичен знак за настъпването на Ел Ниньо

Според Националната служба за океански и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA), вероятността явлението да започне между май и юли е изключително висока – около 82 процента.

Още по-притеснително е предупреждението, че между септември и ноември Ел Ниньо може да премине в категория „много силно“. Според учените вероятността за това вече надхвърля 50 процента.

При силен Ел Ниньо Балканите често попадат под влиянието на необичайни горещини и продължителни сухи периоди. Това може да доведе до по-слаби земеделски добиви, недостиг на вода в някои райони, по-висок риск от горски пожари, натоварване на електроенергийната система заради масово използване на охлаждане и резки промени във времето с поройни дъждове и наводнения.

Специалистите предупреждават, че

ако Ел Ниньо се комбинира с вече съществуващото глобално затопляне, 2026 г. може да се окаже сред най-горещите в историята на измерванията. Особено уязвими са държавите около Средиземно море, включително Турция, Гърция и България

В Турция вече има опасения, че летните температури могат да преминат обичайните стойности, а сушата да засегне сериозно селското стопанство и водните запаси.

Ел Ниньо представлява естествено затопляне на водите в централната и източната част на Тихия океан, което променя въздушните течения и оказва влияние върху времето по цялата планета.

Явлението се появява на всеки 2 до 7 години и често предизвиква крайни климатични прояви.

Учените следят внимателно развитието на процесите в Тихия океан, тъй като още през следващите месеци може да стане ясно дали светът навлиза в нов период на тежки климатични изпитания.

За България това означава едно – лятото и есента на 2026 година могат да се окажат далеч по-напрегнати и опасни от обичайното.

