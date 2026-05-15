Напрежение на Кулата. Сблъсъци с полицията и сълзотворен газ

Протестиращи гръцки фермери успяха да стигнат до граничния преход Промахон - Кулата, където се стигна и до сблъсъци с полицията.

Обстановката вече е спокойна, след като по-рано ескалира напрежението между гръцките фермери и полицейските части от южната ни съседка, които още от 10:00 часа преди обяд с четири автобуса, жандармерия и специалните части за борба с безредиците са на граничния пункт, за да не допуснат спиране на движението по международната пътна артерия, предава БНР.

Междувременно стана ясно, че част от гръцките фермери, които бяха спрени с техниката на около 18 км преди границата с България, са успели с са личните си автомобили да стигнат до Промахон и са се опитали да излязат на пътя. Имало е и провокации към полицията, която незабавно е взела мерки, като ги е напръскала с лютив спрей, за да предотврати по-сериозни конфликти.

Няма тежко пострадали при това, а фермерите с личните си автомобили са се отстранили от самото пътно платно, като са край зоната за паркиране. Не се очаква да направят нови опити да излязат на пътя.

Земеделска техника категорично няма да бъде допусната на границата, заявиха и от българската гранична полиция и от полицейските власти в Гърция.

Към момента движението през граничния преход Кулата - Промахон е нормално. Протестиращите фермери с личните си автомобили остават извън пътното платно, на местата за паркиране.

