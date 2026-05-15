Удари ни мощна магнитна буря! 4 мъчителни дни

Слънцето продължава своя активен цикъл, което ще предизвика нова вълна от геомагнитни колебания.

RBC-Ukraine, позовавайки се на Space Weather Prediction Center (SWPC), публикува подробна прогноза за магнитните бури за периода 15-18 май.

Според последните данни от наблюденията, слънчевата активност ще остане висока, което ще доведе до продължителен период на геомагнитни смущения:

15 май. Начало на бурята.

Интензивността ще достигне ниво 5 (червено ниво). Това създава сериозно натоварване върху кръвоносните съдове още сутринта. Съществува висока вероятност от мигренозни пристъпи и обща емоционална нестабилност.

16 май. Задържащ се пик.

Активността остава критична на ниво 5. Организмът, вече уморен от предишния ден, може да реагира с резки промени в кръвното налягане и нарушения на съня.

17 май. Максимална интензивност.

Въпреки че индексът леко се стабилизира, бурята остава на ниво 5. Това е „ден на натрупаната умора“, когато чувствителните към времето хора могат да изпитат силни болки в тялото и апатия.

18 май. Постепенно отслабване.

Нивото на смущения ще спадне до ниво 4. Това все още е ниво на „жълта тревога“. Магнитосферата ще започне да се успокоява, но рискът от главоболие и умора ще се запази до вечерта.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com