Синоптиците предупреждават за опасни бури в идните дни

След сравнително спокойното и слънчево начало на петъчния ден времето над страната постепенно ще стане по-динамично. Следобед над редица райони ще започне развитие на мощна облачност, която ще донесе краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за локални бури. Най-засегнати ще бъдат западните и централните части на България, докато по Черноморието времето ще остане по-стабилно. Почивните дни обаче ще донесат още по-сериозни атмосферни обрати, включително опасност от градушки и чувствително застудяване.

Следобедът носи гръмотевици над Западна България

Преди обяд в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с разкъсана облачност. С напредването на деня обаче атмосферата ще стане по-нестабилна и над Западна и Централна България ще започне бързо развитие на купесто-дъждовни облаци. На отделни места ще превали краткотрайно, а валежите ще бъдат придружени и от гръмотевици. Вятърът ще остане слаб, с преобладаваща южна компонента. Температурите ще достигнат между 19° и 24°, а в София - около 20°.

Планините влизат в зона на бури

В планинските райони денят също ще започне спокойно и с повече слънчеви часове. Следобед обаче облаците бързо ще се увеличат и в масивите на Западна и Централна България на много места ще има превалявания и гръмотевични бури. По високите части вятърът ще се усилва до умерен от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат около 14° на 1200 метра и около 6° на 2000 метра надморска височина.

Черноморието остава извън бурния сценарий

По морето времето ще остане значително по-спокойно в сравнение с вътрешността на страната. Очаква се предимно слънчево време, а следобед ще се появи временна купеста облачност, но без валежи. Вятърът ще бъде слаб до умерен от югоизток. Максималните температури по крайбрежието ще са между 18° и 20°, температурата на морската вода ще бъде между 13° и 17°, а вълнението ще остане сравнително спокойно - около 2 бала.

Събота ще бъде най-рисковият ден

Още в събота нестабилното време ще обхване почти цялата страна. Следобед валежите ще се активизират от запад на изток, като в Западна България на места се очакват интензивни дъждове, гръмотевични бури и условия за градушки. Въпреки лошото време температурите ще останат сравнително високи - между 22° и 27°, а вятърът ще продължи да духа от югоизток.

Студен фронт нахлува в неделя

В неделя валежите ще се изместят основно към източната половина на страната, където на места ще бъдат по-продължителни и значителни по количество. С обръщането на вятъра от северозапад ще започне нахлуване на по-студен въздух. Това ще доведе до осезаем спад на температурите - в западните райони максималните стойности ще паднат до около 14°-15°, докато в Горнотракийската низина все още ще достигат 22°-23°.

Следващата седмица започва с вятър и нови валежи

Първите дни от новата седмица ще останат ветровити, но в много райони облачността временно ще намалява и ще има повече слънце. Над източните части на страната и планините обаче ще се задържи по-често значителна облачност с краткотрайни превалявания. Температурите ще останат сравнително без промяна.

Нова порция дъжд към средата на седмицата

В сряда и четвъртък вероятността за нови по-сериозни валежи в Източна България отново ще се повиши. В западните и централните райони ще има повече слънчеви часове, но и там следобед на отделни места ще се образува купеста облачност с краткотрайни дъждове. Вятърът ще остане активен, а дневните температури в по-голямата част от страната ще се задържат около 20°.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com