Градушка колкото яйце покоси наш град /СНИМКИ/

Силна градушка с размерите на яйце удари Трявна и района на Дряново, унищожени са зеленчукови насаждения, овошки и поражения по автомобили и покриви.

Ледената буря премина през Централна България в късния следобед, а по данни на местни жители и публикации в социалните мрежи най-засегнати са селата Царева ливада и районът около Дряново.

Градоносната клетка се е придвижила на изток в посока Елена, като в някои населени места ледените късове са достигали размерите на орех и мандарина.

"Колицата ми замина. Освен декорацията, счупен преден джам. Такава градушка не бях виждала", пише местен жител и публикува снимка от пораженията по колата му.

От местните власти в Трявна посочиха, че към момента се събира информация за нанесените щети, а екипи на общините извършват огледи в засегнатите райони.

"Днешната силна буря и градушка с размер на яйце нанесе сериозни материални щети в града и населените места около община Трявна. Има множество сигнали за счупени автомобилни стъкла, поражения по покриви, дворове и прозорци на къщи и имущество", съобщи кметът на града Денчо Минев във Фейсбук.

Община Трявна има готовност да осигури съдействие при нужда на гражданите. В готовност е и местното доброволно формирование, обясни кметът.

Според Минев и в Царева ливада е невиждано бедствието с толкова голяма градушка. Има закъсали автомобили, на които е помогнато да се изтеглят. Листата на дърветата в гората са обрулени и са на земята.

Нека бъдем съпричастни и да си помагаме в този труден момент. Най-важното е, че няма данни за пострадали хора, написа още кметът.

Жители на Трявна коментират, че бурята е продължила само няколко минути, но е била изключително интензивна. На места улиците са побелели от натрупалия се лед, а силният вятър и гръмотевиците са създали допълнително напрежение сред хората.

Тежката метеорологична обстановка е засегнала и други части на страната. Краткотрайна градушка падна и в София, но най-сериозно засегнати от бурите, обилните валежи и ледените късове са районите на Сливен, Монтана и Трявна.

Жители в Монтана съобщават за побелели улици и затруднено движение в някои райони, предава "Дир".

Метеоролозите предупреждават, че нестабилното време ще се задържи и през следващите часове, като има опасност от нови локални градушки и интензивни валежи в централните и източните райони на страната. Шофьорите да бъдат внимателни на пътя заради намалената видимост и мокрите настилки.

