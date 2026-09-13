Взривове в склад за боеприпаси край Трявна
Районът е отцепен заради опасност от нови детонации, а пожарът се наблюдава с дрон
Следете всички новини, анализи и коментари за Трявна. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Районът е отцепен заради опасност от нови детонации, а пожарът се наблюдава с дрон
СОБТ и пожарни екипи са на място, районът остава отцепен
Разследването продължава, отхвърлят човешка грешка засега
Няма опасност от радиация и токсичност, увери градоначалникът
Архитектура, традиции и български дух
Метеоролозите предупреждават, че нестабилното време ще се задържи и през следващите часове
Аварийни екипи работят по трасето, движението още не е възстановено
Извозват пътниците от катастрофиралите вагони
Инцидентът е станал край Трявна
Следобед возилата ще преминат по главната улица в града
В акцията се включиха двама пожарникари от Габрово
Намира се в Трявна
В град Трявна
Наводнени са десетки къщи, мазета, автомобили и пътища
В районното полицейско управление в Трявна е започнало досъдебно производство
Над Трявна е паднала силна градушка, има материални щети
Немски колекционер си поръчал тракийски и центурионски доспехи Стоян Андонов пази 35 лета занаята, не иска да бъде последен Майстори на гайтани, на...
„Благодаря за доверието да бъда кандидат на ГЕРБ за кмет на Трявна. Повярвайте, това е голяма отговорност, с която трябва да се справя, а как няма да...
Трявна е невероятно място, но се нуждае от промяна. Тук сме, за да подкрепим кандидата на ГЕРБ за кмет на Трявна Дончо Захариев. Гласувайте с номер 1...
Кандидатът за кмет на Трявна от ПП ГЕРБ Дончо Захариев, заедно с кандидата за кмет на Плачковци Росен Манев и кандидати за общински съветници, посетих...