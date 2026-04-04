Първи подробности за дерайлиралия влак. Състоянието на пострадалите

Четирима са пострадалите пътници при тежкия жп инцидент между гарите Царева ливада и Трявна. Свлякла се е скална маса удари локомотив, вследствие на което композицията дерайлира. При още около 20 метра движение последствията е можело да бъдат много по-тежки.

Инцидентът е станал около 8:05 ч. Композицията не е успяла да достигне гара Трявна, като инцидентът е станал малко преди нея.

Общо четирима пътници са прегледани от екипи на Спешна помощ - двама са откарани в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ за допълнителни изследвания, двама са освободени за домашно лечение.

Пострадалите са с леки травми – основно вследствие на падане и удари при рязкото спиране.

„От ударите хора падат и удрят глави и други части от тялото си“, разказаха очевидци пред bTV.

Пътуващи във влака описват ситуацията като внезапна и стресираща.

„Може би скали паднаха пред локомотива и той се качи върху тях“, разказа един от тях.

Други споделят, че са усетили силен удар и са получили наранявания при падането.

Бързата реакция на машинистите е била ключова.

Двамата са успели своевременно да задействат спирачките. Според тях, ако това не се е случило, при още около 20 метра движение последствията е можело да бъдат много по-тежки.

Част от пътниците посочват, че в района няма мобилен обхват, което е затруднило подаването на сигнал до телефон 112.

В крайна сметка връзка е осъществена чрез мобилно устройство със сателитна функция, но няколко минути след инцидента.

Пътуващите настояват за допълнителни мерки за безопасност, включително възможност за връзка при липса на обхват.

Движението на влаковете между Царева ливада и Трявна е временно преустановено. Пътниците се превозват с автобуси в засегнатия участък.

Това потвърди и кметът на Трявна Денчо Минев във Фейсбук.

"Във връзка с дерайлиралия влак в междугарието Царева ливада - Трявна тази сутрин, информирам, че в момента е направена организация за извозване на трима леко пострадали пътници при инцидента. Изпратен е дизелов локомотив от ЖП гара Горна Оряховица, който ще превози хората до ЖП гара Царева ливада, където на място вече е осигурена линейка и медицински екип за оказване на спешна помощ.

От сутринта сме в непрекъсната връзка с началник гара Трявна, органите на реда и сме в готовност да окажем съдействие на изпратените аварийни екипи при необходимост.

В момента е направена организация и за извозване на останалите 62 пътници от влака, които ще бъдат транспортирани с автобус до ЖП гара Дъбово. Движението в района на инцидента е преустановено.

Сигналът за инцидента е получен след 08:50 ч., като композицията е дерайлирала на 1 км преди спирка Стайновци /посока Трявна/, поради лошите метеорологични условия и свличане на кална маса".

