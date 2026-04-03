Кошмар на релсите. Влак дерайлира

Влак дерайлира рано тази сутрин между гарите Дъбово и Радунци в община Мъглиж.

Това съобщиха пред БТА от пресцентъра на холдингова група Български Държавни Железници. Оттам уточниха, че инцидентът е станал в 7:30 часа с пътническия влак от Горна Оряховица към Стара Загора. Причина за инцидента е паднала на железния път скална маса. Влакът се удря в скалната маса, вследствие на което дерайлират локомотивът и два от вагоните.

Организирано е извозване на пътниците от няколко влака по това направление от и към гарите Дъбово и Трявна с автобуси. Един автобус ще тръгне от гара Трявна и един от гара Дъбово.

При инцидента няма пострадали пътници.

Oт Областната дирекция на МВР съобщиха, че на място е изпратен полицейски екип и предстои оглед на местопроизшествието.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com