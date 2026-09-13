Кошмар на релсите. Влак дерайлира
Инцидентът стана между гарите Дъбово и Радунци в община Мъглиж
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Инцидентът стана между гарите Дъбово и Радунци в община Мъглиж
ЕВН спря електричеството на Белодробната болница в Радунци заради неплатени сметки. Лечебното заведение е без ток от вчера. Оказва се, че освен без...
Болницата за долекуване на белодробни болести в Радунци не е ремонтирана от 1955 г. Заради окаяната материална база специализираната болница за долек...