Извънредни мерки на Витоша заради мечката

Заради инцидента в Природен парк "Витоша", по инициатива на директора на СДВР, се проведе междуведомствена среща с участието на представители на столичната полиция, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, ПП "Витоша" и Столичната община.

Институциите се запознаха с фактологията около инцидента и набелязаха мерки за защита на туристите. Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов разпореди районът да бъде обезпечен и обезопасен чрез постоянно присъствие на полиция.

Фактологията показва следното:

На 16 май на тел. 112 е получен сигнал за открито тяло на мъж в района на парк "Витоша". Незабавно към мястото са изпратени полицейски екипи, които констатират смъртта на 35-годишен мъж. Извършен е оглед в присъствието на съдебен лекар и експерт по едър дивеч.

По първоначални данни от огледа смъртта е настъпила вследствие на нападение от диво животно, като се предполага, че става въпрос за мечка.

Участниците в срещата се обединиха за необходимостта от провеждане на проучвателни дейности в района на инцидента. За целта ще се осъществи обход от лица с необходимите познания, ще се поставят фотокапани и ще се извърши облитане с дрон на периметъра.

Според експертни данни в районите на Витоша, Плана и Верила се среща популация от около 18-20 кафяви мечки. В района обитават и други диви животни, сред които сърни, елени, диви прасета и вълци.

В тази връзка институциите напомнят на гражданите да спазват основните правила за безопасност при пребиваване в планината:

да се движат по възможност на групи;

да издават шум по време на придвижване;

да не оставят хранителни отпадъци;

да избягват отклоняване от маркираните маршрути;

при среща с диво животно да не предприемат резки движения и да не бягат.

Кафявата мечка по природа избягва контакт с хора. Риск от агресивно поведение е възможен при внезапна среща, при наличие на малки или когато животното се почувства застрашено.

При среща с мечка е препоръчително човек да запази спокойствие, да говори с равен тон и бавно да се отдалечи, без резки движения.

До приключване на проверките и изясняване на всички обстоятелства институциите препоръчват на гражданите да избягват района на инцидента.

