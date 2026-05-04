Софиянци ликуват! Пускат 3 нови метростанции съвсем скоро

До края на лятото се очаква да бъдат пуснати в експлоатация трите нови станции от разширението на третата линия на метрото в район „Подуяне“. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев, който провери с влак на новия участък. Строителните дейности по новия участък от разширението на третата линия на метрото в район „Подуяне“ са приключили и в момента се извършват тестове с влак, допълни кметът.

Участъкът е с дължина три километра и включва три метростанции – „Стадион Георги Аспарухов“, „Витиня“ и „Ген. Владимир Вазов“. Очаква се около 45 000 души да ползват разширението на линия 3 на метрото.

„Вече очакваме официално да бъде пуснато в експлоатация и десетки хиляди да могат да го ползват за по-удобно, по-бързо и по-зелено придвижване“, каза Терзиев пред журналисти. По думите му пускането на участъка се очаква в рамките на следващите няколко месеца, като по информация на ръководството на "Метрополитен" ЕАД това може да стане до края на лятото.

Кметът отбеляза, че именно този участък е бил сред най-сложните за изпълнение заради редица инженерни предизвикателства, включително проблеми с подземни води и наводнявания, които е трябвало да бъдат отстранявани по време на строителството.

„Когато виждаш един такъв модерен и хубав проект, не си даваш сметка колко много инженерни предизвикателства са били решени“, каза Терзиев. Той посочи и трудностите с осигуряването на финансиране, тъй като строителството на метрото е изключително скъпо.

Според него метрото е гръбнакът на транспорта в столицата и разширяването му трябва да бъде основен приоритет за всяка градска администрация.

Терзиев каза още, че освен трите нови станции в „Подуяне“, активно се работи и по останалите шест метростанции в посока „Гео Милев“ и „Младост“, по интермодалния хъб в „Обеля“, по двете нови станции в посока „Люлин“ по бул. „Царица Йоанна“, както и по разширението към Студентски град с пет нови метростанции.

Работи се и по идеен проект за продължение на метрото до интермодален хъб в района на Ring Mall, добави той. „Метрото не е евтин транспорт, но е най-бързият, най-качественият и този, който може да предложи наистина добра услуга“, каза още кметът. По думите му, заедно с подобренията в наземния градски транспорт, обновяването на подвижния състав и новите маршрутни линии, целта е повече софиянци да изберат градския транспорт вместо личните автомобили.

Терзиев благодари на всички, работили по проекта, включително на предходните администрации, като подчерта, че разширението на метрото е стратегически приоритет за града и трябва да бъде реализирано с висока отговорност от всяко следващо управление на столицата.

Разширението на третата линия на метрото в район „Подуяне“ е пример за успешно реализиран стратегически инфраструктурен проект, а строителството на трасето към район „Слатина“ се изпълнява в срок. Това каза от своя страна и директорът на „Метрополитен“ ЕАД Николай Найденов пред журналисти по време на инспекция на новия участък от метрото.

По думите му, стойността на проекта в „Подуяне“ възлиза на 284 милиона евро, но по-важното е, че средствата са реализирани ефективно и в срок. „Когато има стратегически обекти, когато България е обединена около една цел, няма бивши министри, няма бивши кметове. Предишната и настоящата власт работят в синхрон и средствата се реализират по най-добрия начин“, заяви Найденов.

Той подчерта, че проектът се изпълнява по линия на План за възстановяване и устойчивост, който по думите му е сред най-рестриктивните механизми за финансиране през последните 20 години и е изключително труден за изпълнение. „Метрополитен ще остане като емблема за България как се изпълнява такъв договор в срок“, добави директорът на „Метрополитен“.

По повод разширението на метрото към район „Слатина“ Найденов заяви, че проектът се движи по график и не се очаква забавяне. „Слатина върви в срок. Към момента имаме минимални затруднения, но следващата седмица правим отклонението от метростанция "Театрална", така че ще можем да изпълняваме в абсолютно адекватен срок“, посочи той.

По думите му новото разширение ще има сходни предимства с участъка до метростанция „Ген. Владимир Вазов Вазов“, включително изграждането на два буферни паркинга. „Основната цел е свързана с екологичния транспорт и слизането от автомобилите, така че хората да могат да паркират и след това да използват екологичния транспорт на София“, каза още Найденов.

Според него развитието на метрото остава ключов елемент от транспортната политика на столицата и важна стъпка към по-добра свързаност и по-чиста градска среда.

