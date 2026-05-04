Взеха ключово решение за Пампорово и Смолян

Нов път от километър и половина ще бъде изграден над свлачището, което разкъса пътя Смолян -Пампорово в петък. Той ще мине през горски участък и ще се свърже със съществуващ еднолентов път. По този начин ще бъде осигурен пряк маршрут за туристите да стигат от Пампорово до Смолян, както и за работещите в хотелите в курорта.

Новото трасе ще премине през общински имоти, каза кметът на Община Смолян Николай Мелемов пред БНТ.

Както "Марица" писа, след като тонове пръст и скали рухнаха и блокираха движението по пътя Смолян-Пампорово, осигурени бяха два обхода за пътуващите.

Единият минава през Стойките, а другият през Рожен, което удължава пътуването с поне 20-40 км. Алтернативното трасе ще улесни пътуващите, тъй като ще бъде по-пряк път.

"Общината съдейства и смятам, че до десетина дни пътят ще бъде готов и пуснат, тъй като има много работещи от тези села, за които е прекалено далече да минават по два пъти на ден през Рудозем и Смилян", каза Мелемов. Той обясни, че свлачището е огромно, над 20 дка. Според него все още е рано да се говори за щетите. На този етап всички институции се опитват да си свършат работата. Според Мелемов днес хора на свой риск са минавали по пътека покрай свлачището, за да стигнат до работните си места.

Очаква се утре на място да пристигнат геолози от София, които да обследват и предложат решения за укрепването на срутването.

Кметът на Община Смолян обясни, че още в събота на мястото е бил направен план с всички институции, сред които ЕВН, Горското, ВиК за вземане на спешни мерки. Отворен е бил пътят Смилян -Рудозем, където също имало свлачище. Той обслужва общините Рудозем , Мадан и Златоград. За селата след свлачището е било взето решение да се направи нов, алтернативен път от километър и половина.

