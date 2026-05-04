Синоптик феномен изуми с прогнозите за времето у нас

В зоопарка на Стара Загора има една истинска сензация - и тя не е нито лъв, нито маймуна. Казва се Радка и е тибетски як, който вече осем години изненадва всички с необикновената си способност да "предсказва" времето. Без техника, без прогнози и без грешка - достатъчно е човек да я погледне, за да разбере какво предстои.

"Скрие ли се Радка под навеса - значи ще вали. Стои ли навън - времето ще е хубаво", разказва пред "България Днес" Хубавена Бинева, която е част от екипа на зоопарка. По думите й това не е просто случайно съвпадение, а наблюдение, доказало се във времето.

"Направих си експеримент, защото и на мен ми звучеше невероятно. Оказа се, че тя е истинска синоптичка - дори ни подсказва какво ще е времето 2-3 дни предварително".

Радка пристига в зоопарка едва на две години и бързо се превръща в любимка на екипа. Макар да не търси постоянно внимание, тя впечатлява със спокойствието си и с почти "деловото" си поведение.

"Много е кротка, дружелюбна, но не обича да бъде в центъра на вниманието", казва Бинева. Въпреки това именно тя е животното, към което всички поглеждат, когато небето започне да се променя.

Интересното е, че макар и други животни понякога да търсят подслон, единствено поведението на Радка се оказва напълно надежден ориентир.

"При нея си е закон - видим ли я къде е, знаем какво ни чака", обяснява Хубавена.

Якът живее заедно с кози, овце, муфлони и други тревопасни, но именно тя остава "барометърът" на зоопарка. Името й също не е случайно - типично българско и запомнящо се, а според служителите е свързано с бившия дългогодишен директор на зоопарка проф. д-р Радослав Михайлов.

