Кой е перфектният за вас парфюм според датата на раждане?

Всеки има свои собствени предпочитания за аромати. Нумеролозите вярват, че идеалният ви парфюм е „скрит“ във вашата дата на раждане. Експертите смятат, че комбинацията от определени нотки ще съответства на уникалната ви, космическа същност. Според опитни нумеролози и астролози, всяка дата на раждане има свой характерен аромат.

Родени на 1-ви, 10-ти, 19-ти или 28-ми

Тези хора са толкова жизнени, колкото и управляващата им планета, Слънцето. Аромат, който прави смело първо впечатление, би бил идеален за тях. Нотките на цитрус и нероли си струва да се обърнат внимание, се казва в статията. Такива аромати могат да бъдат намерени в Lime Basil & Mandarin от Jo Malone или Chance Eau Fraîche от Chanel.

Родени на 2-ри, 11-ти, 20-ти или 29-ти

Идеалният аромат за родените на тези дни е нежна роза и бял мускус. Тези хора притежават чувствителни души и са повлияни от Луната, която представлява интуитивна, древна мъдрост. Експертите казват, че родените на тези дни ще оценят аромати, които пленяват сърцето, като нежна роза и бял мускус. Такива могат да бъдат намерени в бутилките на Lancôme La Vie Est Belle или Gucci Bloom.

Родени на 3-ти, 12-ти, 21-ви или 30-ти

Родените на гореспоменатите дати обикновено притежават игрив дух, търсещи приключения и развитие. Парфюмът Marc Jacobs Daisy е идеалният аромат за тези хора. В същото време Versace Bright Crystal добавя топлина и насърчава по-нататъшното развитие.

Родени на 4-ти, 13-ти, 22-ри или 31-ви

Ако сте родени в един от тези дни, вероятно сте практичен човек с вечна елегантност. Под влиянието на Уран, планетата на иновациите, вие се стремите да създадете трайно наследство чрез целенасочени ценности.

„Земните аромати на сандалово дърво и ветивер отразяват вашата елегантност. Le Labo Santal 33 си струва да опитате, или може да ви хареса Tom Ford Sandalwood, който ще подчертае увереното ви присъствие във всяка стая“, пише авторът.

Родени на 5-ти, 14-ти или 23-ти

Родените в тези дни живеят за тръпката и спонтанността. Това не е изненадващо, тъй като те се управляват от Меркурий, планетата на комуникацията и живото любопитство. Тези хора обичат да са винаги в движение. Страстната им природа е перфектно подчертана от пикантните аромати на кехлибар и кардамон. Помислете за Yves Saint Laurent Black Opium или Viktor & Rolf Spicebomb.

Родени на 6-ти, 15-ти или 24-ти

Тези личности живеят под влиянието на Венера, планетата на любовта. Рождените им дати излъчват изтънчен чар. Топлата ванилия и жасмин перфектно допълват магнетичната им аура.

„Lancome Tresor или Chanel Coco Mademoiselle ще се съчетаят перфектно с вашия омайващ чар, подчертавайки красотата във всичко, което правите“, добавя ресурсът.

Родени на 7-ми, 16-ти или 25-ти

Родените на тези дни излъчват очарователна мистерия и увереност. Те са повлияни от Нептун, планетата на висшето съзнание, и притежават аналитичен ум. Това се допълва перфектно от богатите аромати на уд и тъмни цветя. Авторът пише, че Black Orchid на Tom Ford ще резонира с вашия интроспективен ум, докато Replica Jazz Club на Maison Margiela ще подчертае вашата ненатрапчива елегантност.

Родени на 8-ми, 17-ти или 26-ти

Тези хора живеят под влиянието на Сатурн, планетата на мъдростта и постоянството. Те несъзнателно привличат вниманието в момента, в който влязат в стаята. Богатият кехлибар ще допълни вашата зряла и балансирана енергия. Междувременно, ароматът на пачули ще подчертае вашата амбиция. Ресурсът препоръчва парфюмите Giorgio Armani Si или Thierry Mugler Angel.

Родени на 9-ти, 18-ти или 27-ми

Родените в тези дни винаги ще защитават тези, на които държат. Те са повлияни от Марс, планетата, свързана с военната чест и справедливостта. Те биха се възползвали от аромати като L'Eau d'Issey от Issey Miyake или Replica Flower Market от Maison Margiela.

