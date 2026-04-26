На тези 6 дати се раждат истинските гении!

Експерти са идентифицирали шест дати на раждане, които може да бъдат свързани с по-високи когнитивни способности, пише TNH1 Variedades.

Изследването се основава на наблюдения и анализ на фактори, които влияят върху развитието на мозъка по време на бременност - включително излагане на слънчева светлина, хормонални промени и нивата на витамин D.

Сред датите, които са предизвикали най-голям интерес сред изследователите, подредени по календарна последователност, са:

12 февруари - забелязва се склонност към творческо и аналитично мислене

14 март - свързан с оптимални нива на витамин D, важен за изграждането на невронни връзки

22 април - асоциира се с мисловни характеристики, напомнящи философските идеи на Имануел Кант

28 юни - свързан с развитието на префронталната кора на мозъка, отговорна за вземането на решения

12 август - възможни ефекти от по-високи нива на серотонин вследствие на слънчевата светлина

7 септември - условия, които могат да подпомогнат развитието на речта

Експертите подчертават, че тези резултати не са окончателни и не означават, че хората, родени на други дати, имат по-нисък интелект. По-скоро става дума за възможно влияние на сезонните и биологичните фактори върху човешкото развитие.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com