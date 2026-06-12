Една проста грешка постепенно убива пералнята ви

Много домакинства почистват пералните си машини по-рядко, отколкото препоръчват производителите и експертите. Това може да доведе до натрупване на мръсотия, мухъл и варовик, които не само скъсяват живота на уреда, но и могат да повлияят на здравето в дома, съобщава Slash Gear. Според производителите пералнята трябва да се почиства приблизително веднъж месечно или след около 30 цикъла на пране. Най-застрашени са големите семейства, при които машината работи почти всеки ден.

Миризмата е първият сигнал за проблем

Неприятната миризма от пералнята не е дребно неудобство, а предупреждение, че вътре вече може да има натрупани остатъци от препарат, влага и мухъл. Ако след пране дрехите излизат с миризма на застояло или на плесен, уредът вероятно има нужда от спешно почистване. Замърсените филтри, гумени уплътнения и отделение за препарат също са ясни признаци, че машината не работи в добра хигиенна среда.

Експертите отбелязват, че мръсната пералня може да се превърне в източник на бактерии, мухъл и алергени. Това е особено важно в домове с деца, възрастни хора или хора с чувствителност към прах и плесени. Проблемът не остава само в самата машина - той може да се прехвърли върху прането, което трябва да излиза чисто, а не с нова миризма и възможни дразнители.

Варовикът удря сметките и частите

Освен хигиената, сериозен риск е и котленият камък. В райони с твърда вода калцият и магнезият се отлагат по вътрешните компоненти на пералнята и постепенно затрудняват работата на уреда. Натрупването на варовик може да увеличи консумацията на енергия, защото машината трябва да работи по-тежко, за да загрява водата и да поддържа нормален цикъл.

С времето тези отлагания ускоряват износването на частите. Това означава повече риск от повреди, по-слаба ефективност и по-кратък живот на пералнята. Така пропуснатото месечно почистване може да се превърне в разход за ремонт или дори в нужда от нов уред.

Как се почиства правилно пералнята

Производителите препоръчват да се пусне празен цикъл с гореща вода и със специален препарат за почистване на перални машини. След това е добре да се направи допълнително изплакване, за да се отстранят остатъците от почистващия продукт. Отделението за перилен препарат също трябва да се извади или почисти старателно, защото там често се събират засъхнали остатъци и влага.

Особено внимание трябва да се обърне на гумените уплътнения, вратата, дренажната тръба и диспенсъра за прах. Именно тези места задържат вода, препарат и власинки, което създава условия за мухъл и неприятна миризма. Редовното им почистване намалява риска пералнята да замърсява дрехите вместо да ги освежава.

Оцетът и содата помагат срещу котлен камък

За борба с варовика могат да се използват специални препарати за премахване на котлен камък, оцет или сода бикарбонат. Изборът зависи от препоръките на производителя и от състоянието на машината. При по-сериозно натрупване е по-добре да се използва продукт, предназначен специално за перални, за да не се повредят вътрешните компоненти.

При поява на мухъл експертите препоръчват цикъл на самопочистване с белина, ако това е съвместимо с указанията за конкретния модел. След приключване на цикъла вратата и отделението за препарат трябва да останат отворени, за да изсъхнат напълно. Така влагата не се задържа вътре и не създава нови условия за развитие на плесен.

Кога е нужен сервиз

Ако миризмата и мухълът се връщат дори след щателно почистване, проблемът може да е по-дълбок. Възможно е замърсяване да има в маркучи, дренажни елементи или други части, до които потребителят трудно достига. В такива случаи експертите препоръчват контакт със сервизен център.

Навременната поддръжка остава най-сигурният начин пералнята да работи по-дълго и по-безопасно. Месечното почистване не изисква много време, но може да спести неприятни миризми, по-високи сметки за енергия, повреди и риск мръсотията да се връща върху току-що изпраните дрехи.

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