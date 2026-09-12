Голямата грешка на ЕС с електромобилите
Защо „нулевите емисии“ се оказаха мит
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Защо „нулевите емисии“ се оказаха мит
Нещата не са точно такива, каквито ги очакваме
През последните дни швейцарецът беше подложен на сериозни критики
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Основният пример е свързан със злополучния въпрос 16. В него се пита дали закон и училищен правилник са документи
Причините се разследват
На борда е имало 334-ма пътници
Кардиологът си спомня и за наученото от професор Чирков