Една лятна грешка с климатика може да ви излезе скъпо

Лятото се очертава като поредния тежък сезон за домакинствата, защото климатиците ще работят дълго и интензивно, а сметките за ток пак ще нараснат. Затварянето на вентилационни отвори в неизползвани помещения изглежда като бърз начин за икономия, но експерти по отопление, вентилация и климатизация предупреждават, че ефектът може да е обратен. Според Southern Living тази практика не намалява надеждно разходите за охлаждане и може да натовари системата. Рискът е по-високо налягане, по-неефективна работа и възможни повреди.

Защо лесната икономия не работи така, както изглежда

Идеята изглежда логична - ако една стая не се използва, въздухът към нея да бъде спрян, за да се охлаждат само останалите помещения. Според специалистите обаче повечето домашни ОВК системи не са проектирани да работят по този начин. Те имат определен дебит на въздушния поток и разчитат на свободно движение на въздуха през цялата инсталация.

„Макар че затварянето на вентилационни отвори в отделни стаи или пространства може да изглежда като интелигентен начин да спестите пари това лято, не е чак толкова просто. Въпреки това, което може би сте чували, експертите по отопление, вентилация и климатизация (ОВК) казват, че затварянето на вентилационни отвори в помещения, които не се използват, не е ефективна мярка за пестене на разходи. Всъщност това може да причини повече вреда, отколкото полза на вашата ОВК система“, предупреждава статията.

Вентилационните отвори са входните и изходните точки, през които топлият или студеният въздух се движи в дома, за да се поддържа желаната температура. В много жилища както отоплителната система, така и климатикът използват една и съща мрежа от въздуховоди. Затова правилният въздушен поток е решаващ не само за комфорта, но и за нормалната работа на цялата система.

Затвореният отвор действа като запушване в системата

Специалистът Мартин, цитиран от Southern Living, сравнява ОВК системата със сърдечно-съдовата система на човешкото тяло, а затворения вентилационен отвор - със запушена артерия. Когато въздухът продължава да се движи през каналите, но част от изходите са затворени, той няма къде да излезе нормално. Така в системата се натрупва излишно статично налягане.

„Затварянето на вентилационните отвори в отделни помещения може да доведе до повишено статично налягане в системата, което може да причини проблеми като повреда на вентилаторния мотор и впоследствие повреда на компресора. Когато отделните вентилационни отвори са затворени, въздухът все още преминава през въздуховодите. След като премине през въздуховодите, той няма къде да отиде, създавайки излишно налягане в системата“, отбелязва Мартин.

Това натоварване може да засегне най-важните механични части. Вентилаторният мотор и компресорът са сред компонентите, които работят най-тежко през горещите месеци. Ако системата бъде принудена да преодолява допълнително налягане, рискът от прегряване, повреда и по-скъпа поддръжка се увеличава.

Сметката може да стане по-висока, а не по-ниска

Затварянето на отвори в неизползвани помещения не само не гарантира икономия, но може да направи работата на климатика по-неефективна. Когато системата се натоварва, тя трябва да работи по-усилено, за да поддържа зададената температура. Това означава повече потребление на ток и по-голямо износване.

„Затварянето на вентилационните отвори натоварва системата, което от своя страна я принуждава да работи по-усилено. Системите за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) са проектирани за специфичен дебит на въздушния поток (CFM), така че когато вентилационните отвори на системата са затворени, въздухът, който все още тече през каналите, създава налягане върху системата. Това води до нагряване както на двигателя, така и на компресора. Когато механичните части се нагряват, те консумират повече ток, което води до по-високи сметки за енергия и намалена енергийна ефективност“, добавя специалистът.

Така домакинството може да получи точно обратния резултат - по-висока сметка, по-слаба ефективност и по-голяма вероятност от ремонт. Проблемът е особено сериозен при по-стари системи или при инсталации, които вече работят близо до максималния си капацитет през горещите дни.

Правилното решение е в главния въздуховод

Вместо да се затварят отделни отвори стая по стая, Мартин препоръчва въздушният поток да се регулира чрез клапи на главния въздуховод. Този подход позволява контрол върху разпределението на въздуха, без системата да бъде поставяна под същия тип натиск. Разликата е, че регулирането се прави на правилното място в инсталацията, а не в края на въздушния път.

„Тези амортисьори действат като спирателен вентил на главния въздуховод, което кара системата да работи така, сякаш няма вентилационен отвор в това конкретно помещение. Ако нямате опит с ОВК системи, най-добре е да се свържете с местен ОВК специалист, който да направи това вместо вас“, съветва изданието.

Това е по-безопасен вариант за домакинства, които искат по-добър контрол върху охлаждането в различните помещения. При липса на опит обаче намесата в ОВК система не е подходяща за самостоятелни експерименти. Правилната настройка от специалист може да спести разходи, без да излага климатика на излишно натоварване в най-горещите дни.

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