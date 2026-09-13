Една лятна грешка с климатика може да ви излезе скъпо
Експерти обясняват защо затварянето на отвори в празни стаи не пести ток, а създава опасно налягане
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Експерти обясняват защо затварянето на отвори в празни стаи не пести ток, а създава опасно налягане
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