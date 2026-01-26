3 ключови причини да консумирате зехтин всеки ден

Зехтинът, особено екстра върджин, има значителни ползи за здравето и е ключов елемент от популярната средиземноморска диета. Ползите му са документирани в редица научни изследвания, пише „Хю Йорк таймс“.

Отбелязва се, че този продукт съдържа голямо количество мастни киселини и здравословни растителни съединения, наречени полифеноли. Това го прави мощно противовъзпалително средство с дълготрайни благоприятни ефекти.

Проучване, публикувано в списание Clinical Nutrition, показва, че консумацията на зехтин може да намали риска от сърдечно-съдови заболявания, невродегенеративни усложнения и дори преждевременна смърт, особено когато се консумира като част от средиземноморската диета.

Катрин Ициопулос, изследовател по хранене в университета RMIT в Мелбърн, Австралия, която изучава зехтина, отбелязва, че той е един от ключовите фактори за ползите от средиземноморската диета. Тя го нарича „най-здравословния вид мазнина“, която човек може да консумира. Цитира проучване, публикувано в MDPI.

Изданието посочва три ползи от зехтина за тялото.

1. Подпомага здравето на сърцето

От всички масла зехтинът има една от най-високите концентрации на мононенаситени мазнини и полифеноли. Тези съединения, особено олеиновата киселина, помагат за балансиране на нивата на холестерола, понижаване на кръвното налягане и поддържат дългосрочното здраве на сърцето.

В голямо клинично проучване от 2018 г., публикувано в The New England Journal of Medicine , хората с висок риск от сърдечно-съдови заболявания, които са спазвали средиземноморска диета, допълнена с екстра върджин зехтин (поне четири супени лъжици на ден), са имали 30% по-нисък риск от инфаркт, инсулт и смърт от сърдечно-съдови заболявания в сравнение с тези, които са спазвали диета с ниско съдържание на мазнини.

„Дори няколко супени лъжици зехтин на ден могат да осигурят значителни ползи за сърцето“, каза Ициопулос.

2. Намалява възпалението

В допълнение към полифенолите зехтинът съдържа антиоксиданти като витамин Е и сквален. Те помагат за намаляване на възпаленията и оксидативния стрес, които могат да доведат до увреждане на клетките и заболявания, обяснява Елена Уберо-Серано, учен от Испанския национален изследователски съвет, която изучава връзката между храненето и стареенето.

Зехтинът също има положителен ефект върху метаболитното здраве, подобрява нивата на кръвната захар и потенциално намалява риска от развитие на диабет тип 2, казва тя.

3. Полезен за мозъка

Здравословните мазнини и антиоксидантите в зехтина също защитават мозъка и намаляват риска от когнитивен спад, отбеляза изследователят по хранене и доцент в университета в Копенхаген Марта Гуаш-Фере.

След анализ на медицински данни от повече от 90 000 възрастни американци над 28 години, Гуаш-Фере и нейният екип установили, че тези, които консумират повече от половин супена лъжица зехтин на ден, имат 28% по-нисък риск от смърт от деменция в сравнение с тези, които никога или почти никога не консумират зехтин. Те също така имат значително по-нисък риск от смърт от сърдечно-съдови и респираторни заболявания.

Както отбелязва изданието, резултатите от тези проучвания потвърждават необходимостта от заместване на източниците на наситени мазнини (като масло, майонеза или маргарин) със зехтин, за да се предотвратят много заболявания.

Какъв вид зехтин трябва да ползваме и в какво количество?

Най-висококачественият зехтин се произвежда при ниски температури – това е екстра върджин зехтин. Рафинираните и смесени сортове, особено обикновеният зехтин, се произвеждат частично с помощта на топлина, химикали или механични методи.

Колкото повече обработка, толкова по-малко полезни са продуктите, отбелязва Юберо-Серано. Тя обяснява, че обикновеният зехтин все още е добър източник на здравословни мазнини, но екстра върджин зехтинът е „златният стандарт“ по отношение на хранителната стойност поради високото му съдържание на полифеноли и други антиоксиданти.

В публикацията се отбелязва, че зехтинът понякога получава лоша репутация заради високото си съдържание на калории, съдържащ приблизително 120 калории на супена лъжица. Въпреки това когато се консумира умерено и вместо по-малко здравословни мазнини като масло, е малко вероятно да навреди на здравето. За повечето хора оптималният прием за здраве и дълголетие е 1-4 супени лъжици на ден, казват експерти.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com