Просветният министър с много важна новина за ученици и родители

Понеделникът след изборите на 19 април ще бъде присъствен, но неучебен ден за учениците в България. Това съобщи служебният министър на образованието проф. Сергей Игнатов. По думите му причината не е свързана с изборния процес, а с отбелязването на 150 години от Априлското въстание.

Игнатов подчерта, че основната задача на служебния кабинет е да гарантира спокойна обстановка в страната и честно провеждане на изборите, включително и в учебните заведения, които традиционно се използват като секции.

„Служебният кабинет има кратък срок на действие. Основната му цел е да проведе честни и прозрачни избори. За мен е важно системата на образованието да запази спокойствие през следващите месеци“, заяви министърът пред БНТ.

Подготовката за матурите и националните изпити

По думите му образователната система е изправена пред сериозна организационна задача, свързана с провеждането на матурите и националното външно оценяване.

„Имаме основни цели - провеждането на матурите и НВО. Около 200 000 български деца ще бъдат част от този процес“, посочи Игнатов.

Той допълни, че Министерството на образованието работи в координация с МВР, за да се гарантира нормалното провеждане на изборите в училищата, където ще има разкрити изборни секции.

Ролята на семейството в образованието

Министърът отбеляза и промените в отношението на родителите към образованието през последните години.

„Има училища с добър диалог с родителите, но има и такива, при които везната се накланя. В момента много семейства ценят качественото образование. Огромна маса от търсещи хора правят проучвания къде да изпратят децата си да учат“, каза той.

Според Игнатов именно инвестицията в образование има най-дългосрочен ефект върху развитието на държавата.

„Всяко действие в системата на образованието намира отражение чак след 12-15 години. Най-голямата политика в една държава е образователната политика. С добро образование получаваме добри резултати и в здравната система“, подчерта той.

Споровете около телефоните и предмета „Добродетели и религии“

Игнатов коментира и някои актуални теми в системата на образованието. По думите му около 450 училища все още не са реагирали по въпроса със забраната за използване на мобилни телефони по време на учебния процес.

Министърът засегна и дискусията около предмета „Добродетели и религии“.

„Драмата около този предмет е от начина, по който беше поставен въпросът. Не съм убеден, че учебник по добродетели ще реши проблемите“, каза той.

Проверки в училище „Космос“

Игнатов коментира и извършената проверка в училище „Космос“. По думите му трагичният случай, при който няколко души загубиха живота си, не е станал на територията на училището.

„Проверката показа, че няма документално проследяване на присъствието на този ученик. На много места такава документация не се поддържа добре, но не сме дерегистрирали училища заради това“, уточни министърът.

Той добави, че и частните училища са обект на правила и контрол.

„Не всичко е позволено в частните училища. Знам за такова, което забранява лакиране на ноктите на учениците“, каза още Игнатов.

