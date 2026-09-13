Без уроци, но в клас - 20 април е специален ден за учениците
След изборите училищата отварят врати за инициативи, посветени на Априлското въстание
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След изборите училищата отварят врати за инициативи, посветени на Априлското въстание
Денят ще е присъствен, но посветен на 150-годишнината от Априлското въстание
В понеделник също всички общински паркинги ще бъдат безплатни
Дежурни екипи на общинския щаб, МВР и други институции остават на терен и наблюдават критичните точки в района
Най-важното е да не оставим децата да чакат по спирките, каза кметът на София
Настоява 3 януари да е неучебен и така децата да почиват 16 дни по Коледа
Учебното съдържание по съответните предмети от този ден ще бъде преструктурирано от учителите
Искал да създаде традиция
Става ясно, че решението е публикувано малко след 16 ч. днес
Едни ученици ще почиват, други ще се потят
В някои училища преминават на онлайн обучение
В област Добрич е най-критично положението – там няма да учат в 67 училища от 8 общини
Със заповед на кмета Живко Тодоров за неучебен ден за училищата на територията на община Стара Загора е обявен и 4 февруари,понеделник
Кметът обяви 6 декември и за неучебен ден,
На 25 септември Добрич празнува своя празник и денят е неучебен за учениците в града. За целта има издадена и заповед на кмета Детелина Николова, коят...
Общо за 122 училища в страната днес е неучебен ден. Това съобщиха от пресцентъра на министерство на образованието. Във връзка с обявената грипна епид...
Варна. Във връзка с ледения капан, в който попадна градът, и лошата метеорологична обстановка и с оглед на провеждане на заседание кметът Иван Порт...
На Никулден бургаските ученици получиха свободен ден