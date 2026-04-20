Без уроци, но в клас - 20 април е специален ден за учениците

20 април, понеделник, е обявен за присъствен, но неучебен ден за учениците в цялата страна. Решението идва едновременно по организационни причини и заради значим исторически повод. Учениците ще бъдат в училище, но без стандартни учебни занятия. Денят ще бъде използван за инициативи, свързани с историята и гражданското образование.

Датата идва веднага след извънредните парламентарни избори, при които голяма част от училищата бяха използвани като избирателни секции. По данни на образователните институции около 70 процента от учебните заведения са били ангажирани с изборния процес, а много учители са участвали в работата на секционните комисии. Това налага време за организация и възстановяване на нормалния учебен процес.

Въпреки че денят не е учебен, той няма да бъде почивен. Учениците ще присъстват в училище, като вместо обичайните часове ще се включат в различни дейности. Инициативите ще бъдат насочени към образователни и възпитателни цели.

20 април поставя началото на националното отбелязване на 150 години от избухването на Априлското въстание - едно от най-значимите събития в българската история. В тази връзка училищата ще организират специални прояви, посветени на годишнината.

Планирани са тържествени церемонии, поднасяне на венци и цветя, исторически възстановки, конкурси и състезания. Част от училищата ще проведат открити уроци, срещи с историци и общественици, както и дискусии за значението на въстанието за българската държавност.

От Министерството на образованието подчертават, че целта е денят да не бъде формалност, а възможност за изграждане на историческа памет и гражданско съзнание. Според министъра 20 април е „денят на българското достойнство“, поставил началото на пътя към Освобождението.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com