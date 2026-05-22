Над 24 000 зрелостници пишат днес втората задължителна матура

Втората задължителна матура по профилиращ предмет се провежда днес, а на нея се очаква да се явят около 24 000 зрелостници. В Министерството на образованието рано тази сутрин бе изтеглен вариант 2, по който ще работят учениците.

Изпитът започва в 8:30 ч., ще продължи 4 часа и обхваща 18 предмета. Той се провежда в 1434 училища в страната, съобщиха от просветното ведомство.

Малко по-късно, в 8:15 ч., в Министерството на образованието трябва да бъде изтеглен и изпитният вариант за държавния изпит за придобиване на професионална квалификация. Началото и на този изпит също е в 8:30 ч. Той ще се състои в 617 училища.

За втория държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет подадените заявления са над 24 000. Най-много зрелостници и тази година са избрали английски език - над 13 000. Следват география и икономика с 1810 заявления, биология и здравно образование със 1722, математика с 1523, предприемачество с 1373 и философия със 1186.

Най-малко заявления има за физика и астрономия - 44. Италиански език са избрали 113 зрелостници, изобразително изкуство - 139, информатика - 159, а химия и опазване на околната среда - 165, съобщиха за БТА от пресцентъра на МОН.

При държавния изпит за професионална подготовка и квалификация близо 16 000 ученици са избрали да разработват дипломен проект. Останалите ще се явят на изпит по теория на професията чрез разработване на тема или чрез тест, като и в двата случая ще имат и изпит по практика.

На 20 май близо 50 000 зрелостници се явиха на матурата по български език и литература, която се проведе в 783 училища. Темата за интерпретативното съчинение беше „Пътят към себе си“ по „Песента на колелетата“ на Йордан Йовков, а избралите есе писаха по темата „Авторитетите днес“.

В рамките на майската сесия МОН организира 88 отделни държавни зрелостни изпита. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни, след което зрелостниците ще имат тридневен срок да се запознаят с оценените си работи в училищата, в които са положили матурите. Ще могат да се коригират само технически грешки, а възможността за явяване на изпит за по-висока оценка остава, като този резултат не променя оценката в дипломата, но може да послужи при кандидатстване във висше училище.

