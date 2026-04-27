Искат преразглеждане на оценките от матурите. Ето как ще стане

Омбудсманът Велислава Делчева настоя за спешни действия за гарантиране на правата на учениците преди държавните зрелостни изпити, след като решение на Върховния административен съд отмени разпоредби, свързани с оценяването. В становище до образователния министър проф. Сергей Игнатов тя предупреждава, че липсата на ясни правила може да постави под съмнение нормалното протичане на матурите. Ситуацията създава риск за прозрачността и равнопоставеността при оценяването. От институцията настояват за бързи нормативни решения преди началото на изпитната сесия.

Делчева подчертава, че държавните зрелостни изпити имат ключово значение за бъдещото образование и професионална реализация на учениците и затова процедурите трябва да бъдат напълно съобразени с принципите на законност и прозрачност. Според нея отмяната на текстове от действащата уредба създава празнина, която трябва да бъде запълнена незабавно, за да не се допуснат различни практики при оценяването в страната.

В становището се поставя акцент върху необходимостта от гарантиран достъп на зрелостниците до техните изпитни работи чрез ясна и еднакво приложима процедура. Омбудсманът настоява да бъде осигурена и възможност за преразглеждане на оценките при ясно разписани правила, конкретни срокове и механизми, които да гарантират обективност.

От институцията обръщат внимание и на нуждата от пълна прозрачност във всички етапи на процеса - от провеждането на изпитите до обявяването на резултатите. Изисква се предоставяне на навременна и публична информация към учениците, родителите и педагогическите специалисти за предприетите действия.

Ключовият въпрос остава дали Министерството на образованието и науката ще успее да реагира в кратки срокове и да изгради нова нормативна рамка, която да възстанови доверието в системата и да гарантира нормалното провеждане на матурите.

