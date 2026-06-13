Искат преразглеждане на оценките от матурите. Ето как ще стане
Отмяната на ключови текстове за оценяването поставя под въпрос прозрачността и правата на учениците
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Отмяната на ключови текстове за оценяването поставя под въпрос прозрачността и правата на учениците
Рубио поставя под съмнение ползата от алианса след откази от Европа
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България ще настоява квотите за мигранти, предлагани от Европейската комисия, да са съобразени с възможностите и географското положение на страните и...