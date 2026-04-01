Вашингтон разклаща НАТО, искат нова оценка на съюза

Съединените щати може да преразгледат отношенията си с НАТО след края на войната срещу Иран, обяви държавният секретар Марко Рубио. Повод за острия тон са отказите на европейски държави да предоставят военни бази за американски операции. Според него това поставя под въпрос реалната стойност на алианса за Вашингтон. Изявлението идва на фона на нарастващо напрежение между САЩ и част от европейските им съюзници.

"Мисля, че няма съмнение, че след приключването на този конфликт ще трябва да преразгледаме тези отношения. Ще трябва да преразгледаме стойността на НАТО за нашата страна", каза Рубио в интервю за Фокс нюз.

Той подчерта, че окончателното решение ще бъде взето от президента Доналд Тръмп, но сигналът от Вашингтон е ясен - недоволството от съюзниците расте.

Рубио припомни, че в миналото е бил сред най-големите защитници на НАТО, тъй като е виждал сериозна стратегическа стойност в него. По думите му ключов елемент от тази стойност са военните бази в Европа, които позволяват на САЩ да проектират военна сила в различни части на света.

"Ако сме стигнали до момент, в който НАТО означава, че не можем да използваме тези бази, за да защитим интересите на Америка, тогава алиансът е задънена улица", предупреди той.

Държавният секретар отиде още по-далеч, като постави под съмнение самия смисъл на членството. "Когато имаме нужда от съюзниците, за да ни позволят да използваме техните бази, а отговорът е "не", тогава трябва да си зададем въпроса защо сме в НАТО", заяви Рубио.

Коментарите му идват след конкретни откази от страна на европейски държави. Италия не е позволила кацане на американски самолет, насочен към Близкия изток за бойна мисия. Испания също затвори въздушното си пространство за американски самолети, изпълняващи операции срещу Иран.

Ситуацията очертава сериозно напрежение вътре в алианса и поставя под въпрос единството на НАТО в момент на глобална криза.

