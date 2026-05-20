Голяма страна готви промяна с безвизовия престой за туристи

Почиващите от над 90 държави скоро може да се изправят пред по-кратък безвизов престой в Тайланд, след като властите започнаха мерки за ограничаване на престъпленията, свързани с чуждестранни граждани. Въпреки това туризмът продължава да бъде от ключово значение за икономиката на страната. Туристите от всички европейски страни ще могат да остават в Тайланд само до 30 дни вместо досегашните 60, предава Еuronews.

От март 2025 г. страна удължи безвизовия престой на 60 дни като част от стратегията си за насърчаване на туризма в популярната ваканционна дестинация. Въпреки това промените във визовия режим все още не са окончателно потвърдени. Според появилите се информации правителството може да разглежда всяка държава поотделно – за някои граждани да остане 30-дневен престой без виза, а за други той да бъде ограничен до 15 дни.

Туризмът в Тайланд формира над 10% от БВП на страната, съобщава AFP, а държавата остава сред най-посещаваните дестинации в Азия. Въпреки това туристическият поток все още не е достигнал нивата отпреди пандемията. Данни на тайландското министерство на туризма показват спад от около 3,4% на чуждестранните посетители през първото тримесечие на тази година спрямо същия период на 2025 г., като туристите от Близкия изток са намалели с близо една трета.

Въпреки по-слабите резултати, правителството очаква възстановяване на сектора и прогнозира около 33,5 милиона чуждестранни посетители през 2026 г., спрямо малко под 33 милиона през миналата година. Ако новите визови промени бъдат приети, вероятно отново ще се прилага предишната практика – туристите с 30-дневен престой да могат да го удължат с още 30 дни срещу такса от 1900 бата, или около 50 евро.

Посетителите, които планират по-дълъг престой, могат да кандидатстват за визата Destination Thailand Visa (DTV) – петгодишна многократна виза, предназначена за дигитални номади, дистанционни служители и хора, занимаващи се с дейности, свързани с така наречената „мека сила“, като муай тай или тайландска кухня. Тази виза позволява престой до 180 дни при едно влизане, с възможност за еднократно удължаване с още 180 дни. Кандидатите обаче трябва да докажат, че разполагат с поне 500 000 бата, или около 13 000 евро, в банкова сметка, както и да представят доказателство за работа извън Тайланд, ако са дистанционни служители.

