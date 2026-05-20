Обрат с енергийната сделка! Путин и Си не се разбраха

Русия и Китай не постигнаха споразумение за новия газопровод на стойност няколко милиарда долара "Силата на Сибир 2" по време на преговорите между президента Владимир Путин и неговия колега Си Цзинпин в Пекин, съобщи Кремъл пред руските държавни медии днес, предаде АФП.

Москва, която във все по-голяма степен зависи икономически от Китай след нахлуването в Украйна през 2022 г., от години настоява за изграждането на газопровода, но напредъкът е бавен, поради колебания на Пекин.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред руските медии, че макар двете страни да са постигнали "разбирателство", включително по отношение на "трасето и начина на изграждане", няма "ясен график" и "все още има някои детайли, които трябва да бъдат уточнени".

Проектът не беше споменат в дългия списък със споразумения на Кремъл, публикуван на уебсайта му след разговорите между Путин и Си, посочва АФП, пише БНР.

Идеята е газопроводът да пренася 50 милиарда кубически метра газ годишно и, което е от решаващо значение за Русия, доставките ще идват от находища, които преди обслужваха Европа, където износът е спаднал драстично след войната.

По план трасето ще бъде 2600 километра - от полуостров Ямал в северната част на Сибир през Монголия до Китай.

Китай прояви по-малко ентусиазъм към проекта, нещо, което Русия се надяваше да се промени с енергийната нестабилност, предизвикана от войната в Близкия изток, отбелязва агенцията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com