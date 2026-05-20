Нова мечта! Възможно ли е Дара да открие Мондиал 2026?

Възможно ли е магазвездата на България Дара, която донесе исторически успех за страната ни със завоюваното първо място на "Евровизия", да пее на откриването на световното първенство в САЩ след по-малко от месец?

Възможно е, ако се осъществи идеята на един от близките до Доналд Тръмп българи зад океана. Професор Йонко Мермерски, който бе личен преводач на Тръмп при срещата му с бившия премиер Бойко Борисов в Белия дом през 2020 година, предложи DARA да пее на откриването на първенството на планетата.

Чрез личния си профил във Фейсбук той призовава легендата в българския футбол Христо Стоичков да разговаря с шефа на световната централа Джани Инфантино и да лобира Дара да пее на откриването на турнира - в Лос Анжелис на 11 юни, предаде бТВ.

"Към моя добър приятел - легендарния Христо Стоичков, нека даде едно рамо нашата българска звезда Дара да открие Световното първенство в САЩ, подобно на Шакира през 2010 година в ЮАР. Великане, моля те подшушни на Джани Инфантино, че това е идеален вариант за химн на Мондиал 2026. С енергията на Дара и като песен с такъв заряд "БАНГАРАНГА" пасва идеално на такъв световен форум", коментира Мермерски във Фейсбук.

По време на първенството в САЩ, Канада и Мексико, ще се изяват някои от най-големите звезди на световната поп музика, начело с Мадона и Шакира.

Самият Христо Стоичков бе един от първите, които поздравиха Дара за феноменалния ѝ успех на "Евровизия" във Виена.

"България скандира Дара! Дара! Дара! Ти обедини нацията! Ти си новият голям герой на България! Обичаме те, прегръщаме те и ти благодарим", написа Стоичков минути след като Дара спечели надпреварата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com