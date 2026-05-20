Жега в училищата. Изпитание за над 53 000 абитуриенти

Днес, 20 май, се провежда матурата по Български език и литература за зрелостниците.

Началото е в 8:30 часа, но учениците трябва да бъдат в училищата поне 30 минути по-рано. Необходимо е да носят документ за самоличност и служебната си бележка за допускане до изпита, която може да е и на електронен носител.

За матурата са ангажирани 13 800 квестори. Зрелостниците са разпределени в 783 училища и 4320 изпитни зали. 53 652 зрелостници са заявили желание да положат матура по Български език и литература.

Изпитният вариант за нея бе изтеглен днес в 6:00 часа в сградата на Министерството на образованието. Вариантът бе генериран от 5 859 375 възможни комбинации. Падна се вариант №8 за изпита.

Няма промяна във формата на теста за ДЗИ по български език и литература. Изпитът включва 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 задачи със свободен отговор, 2 с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе).

Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст и за извличане на информация.

Максималният брой точки от изпита е 100.

Втората задължителна матура е на 22 май 2026 г., петък. На нея се очаква да се явят 24 381 зрелостници

В последната седмица на май са матурите по желание. Те се провеждат между 26 и 29 май 2026 г.

53 652 зрелостници са заявили желание да положат матура по Български език и литература.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com