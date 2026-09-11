Какво се случи зад затворените врати на президенството?
Сълзи, емоции и подкрепа получиха от нея
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Сълзи, емоции и подкрепа получиха от нея
Те са деца на футболисти, звезди и политици
Основните сборни пунктове са в Морската градина
Днес е матурата по български език
При момчетата класиката все още държи фронта
Времето се затопля, но нестабилната атмосфера ще носи почти ежедневни валежи
Абитуриентите от СУ „Христо Ботев“ бяха изпратени с благословия, аплодисменти и призив да се върнат в родния град
Тази година по маршрута ще бъдат изградени пет специални арки
Колата минала по червен килим, заснели случката с дрон
На интернет страницата на приходната агенция може да се открие информация
Свързана е със здравните осигуровки
Нова мода на баловете
Четири дни червеният килим на Античния форум посреща зрелостниците от 21 старозагорски училища от Випуск 2025
Братовчеди, облечени като шейхове, придружаваха зрелостник
Лоши новини за абитуриентите
Родителите се готвят от началото на учебната година
Община Стара Загора организира тържествено изпращане на зрелостниците на Античния форум „Августа Траяна“ от 23- ти до 26-ти май, с начален час 17.00
По думите му идва един от най-хубавите месеци
Загинали на място неопитният шофьор и един от спътниците му
А1 и НАПГ традиционно организират специално тържество за децата в приемна грижа по повод завършването на средно образование за седми пореден път