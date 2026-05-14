С духова музика и червен килим Бургас ще изпрати своите абитуриенти на 15 май

С духова музика и червен килим Бургас ще изпрати своите абитуриенти. Третият Парад на зрелостниците ще се проведе утре, 15 май, от 17.00 часа от площада пред сградата на Община Бургас и тази година в него ще се включат близо 1000 абитуриенти от над 20 училища, които отново ще превърнат града в сцена на младостта, красотата и празничното настроение.

За празничното настроение на събитието ще допринесе музиката на Младежкия духов оркестър на Националното училище по музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“.

Шествие ще премине по ул. „Алеко Богориди“ към терасата в Морската градина, където зрелостниците традиционно ще се снимат с кмета на Бургас.

Тази година по маршрута ще бъдат изградени пет специални арки с балони и послания към абитуриентите, а за доброто настроение ще се грижат диджеи с музикални зони по цялото протежение на улицата.

На входа на Морската градина зрелостниците ще преминат по червен килим, посрещнати от гвардейците на ПГЕЕ „Константин Фотинов“. На специално изграден подиум на терасата те ще имат възможност да запечатат тържествения момент със снимка с кмета на града.

Тържественият парад е посветен на честванията по случай 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

С инициативата Община Бургас дава възможност на младите хора и техните семейства да бъдат част от празничната атмосфера и общоградските чествания, посветени на един от най-светлите български празници.

