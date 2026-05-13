Финансите на Община Казанлък са стабилни, синдикатите благодариха за политиката по доходите

Според председателя на Общинския съвет Николай Златанов резултатите са много добри

13 май 26 | 21:37
Финансовото състояние на Община Казанлък е стабилно и позволява продължаване на инвестициите в инфраструктура, образование, здравеопазване, социални дейности и градско развитие. Остатъкът от бюджета за 2025 г. е 1 млн. евро, а просрочени задължения няма. Това показва отчетът на разходваните средства за миналата година, който беше публично представен днес. На събитието присъстваха председателят на Общинския съвет Николай Златанов, заместник-кметовете Даниела Коева и Драгомир Петков, както и представители на КНСБ.

Синдикатите изразиха благодарност към управленския екип за политиката по доходите на заетите в обществения сектор. През 2025 г. служителите получиха увеличение на възнагражденията си от 10%, което по думите на експертите към КНСБ е допринесло за компенсиране на инфлационния натиск и запазване на доходите им.

Ръководството на Община Казанлък подчерта, че стабилното финансово състояние и липсата на просрочени задължения са резултат от последователна финансова дисциплина, ефективно управление на публичните средства и приоритизиране на ключови политики в интерес на гражданите. За 2025 г. Казанлък разполагаше с малко над 80 млн. евро, което е почти двойно повече от средствата за 2021 г. Местните приходи пък бяха почти 30 млн. евро.

Според председателя на Общинския съвет Николай Златанов резултатите са много добри и показват предвидимост и умерен подход при разходването на публичните средства.


