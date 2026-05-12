Джаз магия под звездите: Стара Загора посреща фестивала „Цветовете на джаза“ 2026

От 4 до 6 юни 2026 г. Стара Загора отново ще се превърне в столица на джазовата музика с поредното издание на фестивала „Цветовете на джаза“. В продължение на три вечери Античният форумен комплекс „Августа Траяна“ ще предложи на жителите и гостите на града богата палитра от звуци - от кубински ритми и биг бенд суинг до мащабни джаз-класически проекти.

Програмата на фестивала, организиран от Община Стара Загора и ОП „Арт сцена – Стара Загора“, е внимателно подбрана, за да задоволи както изтънчените ценители, така и по-широката аудитория. Входът за всички събития е свободен, което затвърждава мисията на фестивала да споделя високото изкуство с всеки.

Акценти в програмата:

4 юни (четвъртък):

Официалното откриване ще бъде дадено в 19.00 ч. с концерт на Русенска джаз колегия. Вечерта ще продължи в 20.00 ч. с горещите ритми на Cuban Heartbeat Orchestra, които ще пренесат духа на Хавана под небето на Стара Загора.

5 юни (петък):

Втората вечер започва с виртуозния Ангел Демирев Квартет (19.00 ч.), последван от мощното звучене на Биг Бенд - Стара Загора под диригентството на Виктор Крумов (20.00 ч.).

6 юни (събота):

Финалът е запазен за уникалния проект на КласикАрт и Вероника Тодорова (19.00 ч.) и грандиозното участие на Биг Бенда на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ с ръководител Михаил Йосифов (20.00 ч.).

Съпътстваща програма:

Паралелно с концертите, на 4, 5 и 6 юни ще се проведе Осмият национален конкурс за млади джаз изпълнители – Стара Загора, който продължава традицията да дава път на новите поколения таланти в българската музика.

Организаторите са подготвили алтернативни локации при лошо време - залите на Операта и Културен център „Стара Загора“.

Организаторите си запазват правото на промени в програмата при необходимост.

